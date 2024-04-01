وظائف خالية في وزارة المالية.. التقديم بدأ اليوم و7 مستندات مطلوبة

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، فتح باب التقديم لعدد من الوظائف القيادية الشاغرة في وزارة المالية، يستمر التقديم عليها لمدة 40 يومًا، ابتداءً من اليوم، وحتى 9 مايو المقبل.

وظائف وزارة المالية

نستعرض الوظائف المتاحة وشروطها والمستندات المطلوبة عند التقديم، وفق إعلان وزارة المالية عبر بوابة الوظائف الحكومية، وجاءت كالتالي:

1- مدير عام الإدارة العامة للنشر الإلكتروني لبيانات ومعلومات المالية العامة بالإدارة المركزية للذكاء الاصطناعي والإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني لمعلومات المالية العامة بقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة.

2- مدير عام الإدارة العامة للبرمجة والتطبيقات بالإدارة المركزية للنظم والدعم الفني لنظم المالية العامة بقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة.

3- مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالإدارة المركزية لإدارة الإستراتيجية.

4- مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالإدارة المركزية للموارد البشرية.

المستندات المطلوبة لوظائف المالية

1- 7 صور شخصية حديثة.

2- 7 صور من بطاقة الرقم القومى سارية وجه أمامى وخلفي بورقة واحدة.

3- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان.

4- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل بالملف الأصلي.

5- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.

6- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

7- مقترح وافي لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

شروط شغل الوظائف

- مؤهل عالي يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرًة، بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

- المعرفة الكافية بالقواعد والنظم واللوائح التي تحكم مجال عمل الوظيفة.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- القدرة على القيادة والتوجيه.

- القدرة على التخطيط ورسم الخطط والسياسات والإجراءات، بما يكفل تحقيق الأهداف.

- القدرة العالية على حل المشكلات وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

وتقدم الطلبات والمستندات باليد برسم رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة المالية، خلال الفترة من 1 أبريل الجاري حتى 9 مايو المقبل، ولمزيد من التفاصيل والاستفسار، اضغط هنا.