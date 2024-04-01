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وظائف خالية في وزارة المالية.. التقديم بدأ اليوم و7 مستندات مطلوبة

كتب:

أحمد فوزي
03:38 م | الإثنين 01 أبريل 2024
بوابة الوظائف الحكومية - أرشيفية

بوابة الوظائف الحكومية - أرشيفية

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، فتح باب التقديم لعدد من الوظائف القيادية الشاغرة في وزارة المالية، يستمر التقديم عليها لمدة 40 يومًا، ابتداءً من اليوم، وحتى 9 مايو المقبل.

وظائف وزارة المالية

نستعرض الوظائف المتاحة وشروطها والمستندات المطلوبة عند التقديم، وفق إعلان وزارة المالية عبر بوابة  الوظائف الحكومية، وجاءت كالتالي:

1- مدير عام الإدارة العامة للنشر الإلكتروني لبيانات ومعلومات المالية العامة بالإدارة المركزية للذكاء الاصطناعي والإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني لمعلومات المالية العامة بقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة.

2- مدير عام الإدارة العامة للبرمجة والتطبيقات بالإدارة المركزية للنظم والدعم الفني لنظم المالية العامة بقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة.

3- مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالإدارة المركزية لإدارة الإستراتيجية.

4- مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالإدارة المركزية للموارد البشرية.

المستندات المطلوبة لوظائف المالية

1- 7 صور شخصية حديثة.

2- 7 صور من بطاقة الرقم القومى سارية وجه أمامى وخلفي بورقة واحدة.

3- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان.

4- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل بالملف الأصلي.

5- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.

6- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

7- مقترح وافي لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

شروط شغل الوظائف

- مؤهل عالي يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرًة، بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

- المعرفة الكافية بالقواعد والنظم واللوائح التي تحكم مجال عمل الوظيفة.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- القدرة على القيادة والتوجيه.

- القدرة على التخطيط ورسم الخطط والسياسات والإجراءات، بما يكفل تحقيق الأهداف.

- القدرة العالية على حل المشكلات وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

وتقدم الطلبات والمستندات باليد برسم رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة المالية، خلال الفترة من 1 أبريل الجاري  حتى 9 مايو المقبل، ولمزيد من التفاصيل والاستفسار، اضغط هنا.

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