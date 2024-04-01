وظائف خالية في وزارة المالية.. التقديم بدأ اليوم و7 مستندات مطلوبة
كتب:
أحمد فوزي
03:38 م | الإثنين 01 أبريل 2024
بوابة الوظائف الحكومية - أرشيفية
أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، فتح باب التقديم لعدد من الوظائف القيادية الشاغرة في وزارة المالية، يستمر التقديم عليها لمدة 40 يومًا، ابتداءً من اليوم، وحتى 9 مايو المقبل.
وظائف وزارة المالية
نستعرض الوظائف المتاحة وشروطها والمستندات المطلوبة عند التقديم، وفق إعلان وزارة المالية عبر بوابة الوظائف الحكومية، وجاءت كالتالي:
1- مدير عام الإدارة العامة للنشر الإلكتروني لبيانات ومعلومات المالية العامة بالإدارة المركزية للذكاء الاصطناعي والإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني لمعلومات المالية العامة بقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة.
2- مدير عام الإدارة العامة للبرمجة والتطبيقات بالإدارة المركزية للنظم والدعم الفني لنظم المالية العامة بقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة.
3- مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالإدارة المركزية لإدارة الإستراتيجية.
4- مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالإدارة المركزية للموارد البشرية.
المستندات المطلوبة لوظائف المالية
1- 7 صور شخصية حديثة.
2- 7 صور من بطاقة الرقم القومى سارية وجه أمامى وخلفي بورقة واحدة.
3- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان.
4- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل بالملف الأصلي.
5- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.
6- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.
7- مقترح وافي لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.
شروط شغل الوظائف
- مؤهل عالي يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.
- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرًة، بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
- المعرفة الكافية بالقواعد والنظم واللوائح التي تحكم مجال عمل الوظيفة.
- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.
- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.
- القدرة على القيادة والتوجيه.
- القدرة على التخطيط ورسم الخطط والسياسات والإجراءات، بما يكفل تحقيق الأهداف.
- القدرة العالية على حل المشكلات وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.
وتقدم الطلبات والمستندات باليد برسم رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة المالية، خلال الفترة من 1 أبريل الجاري حتى 9 مايو المقبل، ولمزيد من التفاصيل والاستفسار، اضغط هنا.