وزيرة الهجرة: ضم الطلاب العائدين من السودان للجنة الوطنية لمتابعة أحوال المصريين بالخارج

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، اليوم، إن وزارة الهجرة تعتزم العمل على إنشاء المركز الوطني للهجرة في المرحلة القادمة على مستوى الدولة، ليكون الشباب المصري في الداخل والخارج هم لبنته الأساسية لتحقيق المزيد من الإنجاز في ملف التنمية، في ضوء تكليفات القيادة السياسية بإعادة النظر في التماسات الطلاب المصريين العائدين روسيا وأوكرانيا.

دور اللجنة الوطنية لإدماج الطلبة العائدين من السودان

وأوضحت سها جندي في بيان، أن الوزارة حرصت في إبريل الماضي إبان الأزمة السوادنية على اتخاذ إجراءات استباقية من خلال طلب ضم الطلاب المصريين العائدين من السودان لولاية اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج، خاصة في ظل التوقعات بعودة ما يزيد على 5000 ألف طالب جراء الأزمة، نظرًا لأن غالبية الجالية المصرية في السودان من الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، وذلك حتى يتسنى لهم التحويل للدراسة بالكليات المناظرة لكلياتهم بالجامعات الخاصة والأهلية.

وقد عكفت اللجنة برئاسة وزارة الهجرة على مدار الشهور الماضية على بحث ودراسة كافة المشكلات التي تواجه الطلبة المصريين العائدين من مناطق الصراع وتذليل أي معوقات أمامهم قد تحول دون تحقيق أحلامهم وطموحاتهم العلمية والعملية.