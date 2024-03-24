«الهجرة» تثمّن جهود مركز «ميدسي» لدمج المصريين بالخارج في نظام التعليم المصري

استعرضت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، جهود مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج «ميدسي» وحرصها على إدارة الملف، انطلاقا من الإيمان بتمكين الشباب، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لشباب مصر الدارسين في الخارج، وفي إطار الدور المنوط بالوزارة في ربط شباب الدارسين المصريين بالخارج بوطنهم الأم وتلبية احتياجاتهم والاستفادة من خبراتهم.

وأشارت إلى أهمية دور ممثلي المركز في التعامل ومساعدة ذويهم في مناطق الصراع المختلفة، وإنقاذ أرواح الشباب المصري في مناطق النزاعات المسلحة، مشيرة في ذلك إلى سيمفونية العمل التي تم إدارتها في وزارة الهجرة وعلى المستوى الوطني لإنقاذ أبنائنا في السودان وروسيا وأوكرانيا وإعادتهم لمصر بسلام ودمجهم في نظام التعليم المصري، مستعرضة جهود اللجنة الوطنية الدائمة برئاسة وزارة الهجرة لإدماج أبنائنا العائدين من مناطق النزاعات في نظام التعليم العالي بمصر.

وتناولت جهود الوزارة في ملف التدريب من أجل التوظيف ودعم المناطق الأكثر احتياجًا والمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى الترتيبات الجارية لتأسيس المركز المصري للهجرة، ليضم الجهات المعنية بالتدريب، من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا، وذلك ضمن المبادرتين الرئاسيتين: مراكب النجاة وحياة كريمة.

وأشارت إلى جهود المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يعد نموذجا ثريا للتعاون من أجل التنمية، حيث تنتشر فروعه لخدمة شبابنا في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وسعي الكثير من الشركاء للتعاون لإنشاء مراكز مماثلة، وبينهم المملكة العربية السعودية، اليابان، هولندا، أستراليا، الاتحاد الأوروبي، وغيرهم بحيث تدرب الأبناء على مستويات العمل التي تجعلهم أكثر منافسة في هذه الأسواق لإلحاقهم للعمل بها بموجب عقود رسمية.

وفي نفس السياق، أوضحت أنّ اليابان وكوريا الجنوبية متميزتين للغاية في العديد من المجالات التقنية، والتي نحرص في مصر على السير بخطى ثابتة في طريقها، لفتح الأسواق الخارجية للعمالة المصرية المؤهلة فنيا وثقافيا، مشيرة إلى أنّ مصر لديها تجربة جيدة مع المدارس اليابانية، بجانب جامعة يابانية فاخرة بمدينة برج العرب، وتعد مركزا لتعليم وتأهيل الطلاب تقنيا.