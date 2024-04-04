موعد أذان المغرب في تونس اليوم الخميس 4-4-2024
كتب:
ماريان سعيد
12:01 م | الخميس 04 أبريل 2024
موعد أذان المغرب في تونس اليوم الخميس 4-4-2024
يهتم المسلمون بمعرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب، ويحدث المرصد الوطني للرصد الجوي التونسي، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الخميس 4-4-2024، من أجل ضبط مواعيد الفروض الخمس وموعد تناول الإفطار والاستعداد لأداء صلاة التراويح.
موعد أذان المغرب في تونس اليوم
ويحل موعد أذان المغرب في تونس اليوم، في تمام الساعة 6:45 مساء، على أن يكون في سوسة في تمام الساعة 6:43 مساء.
موعد أذان المغرب اليوم في تونس الخميس 4-4-2024
يكون موعد أذان المغرب اليوم في تونس الخميس 4-4-2024 وفق توقيت أريانة في تمام الساعة 6:45 مساء.
موعد صلاة المغرب في تونس اليوم
ويكون موعد صلاة المغرب في تونس اليوم في بنزرت في تمام الساعة 6:47 مساء، وفي جربة العطايا الساعة 6:40 مساء.
موعد الإفطار اليوم في تونس الخميس 4-4-2024
موعد الإفطار اليوم في تونس اليوم الخميس 4-4-2024 في قابس الساعة 6:43 مساء.