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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الخميس 4-4-2024 

كتب:

ماريان سعيد
12:01 م | الخميس 04 أبريل 2024
موعد أذان المغرب في تونس اليوم الخميس 4-4-2024 

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الخميس 4-4-2024 

يهتم المسلمون بمعرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب، ويحدث المرصد الوطني للرصد الجوي التونسي، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الخميس 4-4-2024، من أجل ضبط مواعيد الفروض الخمس وموعد تناول الإفطار والاستعداد لأداء صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم 

ويحل موعد أذان المغرب في تونس اليوم، في تمام الساعة 6:45 مساء، على أن يكون في سوسة في تمام الساعة 6:43 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم في تونس الخميس 4-4-2024

يكون موعد أذان المغرب اليوم في تونس الخميس 4-4-2024 وفق توقيت أريانة في تمام الساعة 6:45 مساء.

موعد صلاة المغرب في تونس اليوم

ويكون موعد صلاة المغرب في تونس اليوم في بنزرت في تمام الساعة 6:47 مساء، وفي جربة العطايا الساعة 6:40 مساء.

موعد الإفطار اليوم في تونس الخميس 4-4-2024

موعد الإفطار اليوم في تونس اليوم الخميس 4-4-2024 في قابس الساعة 6:43 مساء.

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