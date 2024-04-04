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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الخميس 4-4-2024 

كتب:

ماريان سعيد
12:01 م | الخميس 04 أبريل 2024
موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الخميس 4-4-2024 

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الخميس 4-4-2024 

نشرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، إمساكية شهر رمضان لإبراز مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الخميس 4-4-2024، للصائمين لضبط مواعيد الفروض الخمس وموعد تناول الإفطار والاستعداد لصلاة التراويح، ونرصد خلال التقرير التالي مواقيت الصلاة في الجزائر التي تختلف من منطقة لمنطقة، وفق محددات التوقيت بمرور خطوط الطول.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم

ويحل موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم، في تمام الساعة 7:41 مساء، على أن يكون في عنابة في تمام الساعة 6:55 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم في الجزائر الخميس 4-4-2024

يكون موعد أذان المغرب اليوم في الجزائر الخميس 4-4-2024 وفق توقيت بجابة في تمام الساعة 7:05 مساء.

موعد صلاة المغرب في الجزائر اليوم

ويكون موعد صلاة المغرب في الجزائر اليوم في البليدة في تمام الساعة 7:14 مساء، وفي قسنطينة في تمام الساعة 6:59 مساء، ويكون موعد صلاة المغرب في وهران اليوم الساعة 7:28 مساء.

موعد الإفطار اليوم في الجزائر الخميس 4-4-2024

موعد الإفطار اليوم في الجزائر اليوم الخميس 4-4-2024 في سطيف الساعة 7:04 مساء.

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