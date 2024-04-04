تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. سيولة في معظم شوارع الجيزة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر ولمياء حمدين، الحالة المرورية، اليوم الخميس 4 أبريل 2024.

ويشهد الكورنيش كثافات مرورية متحركة بداية من المظلات ومستمرة حتى منطقة وسط البلد، وتستمر الكثافات المتقطعة عند التحرك على الطريق السطحي لشارع رمسيس وامتداده، إذ ظهرت سيولة مرورية في طريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولًا إلى القلعة.

وتشهد منطقة وسط البلد كثافات مرورية متحركة، ويشهد ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان وأعلى كوبري 15 مايو المتجه إلى ميدان مرورية سيولة مرورية.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة عند شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة للقادم من كوبري فيصل ومتجه إلى الدقي، أي أنّ معظم شوارع الجيزة تشهد سيولة مرورية عدا الشوارع المغلقة بسبب أعمال التطوير.