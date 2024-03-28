تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات نسبية في شوارع متفرقة (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، تفاصيل الحالة المرورية اليوم.

ويشهد ميدان عبدالمنعم رياض كثافات نسبية في شوارع متفرقة، ولكن شوارع أخرى تشهد سيولة مرورية، وتوجد كثافات مرورية على طريق الكورنيش من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد.

أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة، فإنها تشهد بعض الكثافات المرورية، وفي كوبري أكتوبر توجد كثافات مرورية مستمرة حتى منطقة العباسية، وعند السير في اتجاه غمرة، نجد هناك سيولة مرورية.

وفي حال الاتجاه إلى محور النصر، فإن هناك كثافات مرورية وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متوسطة في الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة ويشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء بعض الكثافات.