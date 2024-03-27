الحالة المرورية في شوارع القاهرة الكبرى اليوم.. كثافات أعلى كوبري أكتوبر

استعرضت لمياء حمدين مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم الأربعاء.

في محافظة القاهرة، شهد شارع رمسيس وأعلى كوبري أكتوبر كثافات مرورية، تقل تدريجيًا حتى منطقة غمرة، وأعلى كوبري 15 مايو.

وفي شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر ظهرت سيولة مرورية، حتى منطقة الزاوية الحمراء.

وفى محافظة الجيزة، يشهد الطريق الدائري سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات بالقرب من بعض النزلات، ويشهد محور 26 يوليو سيولة مرورية لكن الطريق المتجه للمهندسين ظهرت بعض الكثافات المرورية قبل طلعة الدائري وميدان لبنان وحتى نادي الزمالك

أما فى شارع فيصل ظهرت كثافات مرورية، تزداد مع ساعات الذروة الصباحية.