تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة والإسكندرية

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين دينا شرف ومحمد الشاذلي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوراع والميادين الرئيسية.

الحالة المرورية في القاهرة

ويشهد كوبري أكتوبر بعض الكثافات المرورية، وأيضًا شارع رمسيس توجد عليه كثافات مرورية تقل تدريجيًا بالوصول لغمرة، أما كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، لكن شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر تظهر عليه سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، كما توجد كثافات نسبية لدى الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية والكورنيش.

الحالة المرورية في الجيزة

وعن الحالة المرورية في محافظة الجيزة، نجد كثافات مرورية في شارع الهرم، والتي تزداد مع ساعات الذروة الصباحية، أما باق شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤ في حركة السيارات، كما توجد كثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، بينما شارع فيصل توجد عليه كثافات مرورية تبدأ من محطة المريوطية حتى كوبري فيصل.

الحالة المرورية في الإسكندرية

وبالانتقال إلى محافظة الإسكندرية، هناك كثافات مرورية لدى كوبري ستانلي بطول الكورنيش، كما توجد كثافات متفاوتة لدى الإشارات بطول الكورنيش أما باق الشوارع الجانبية تظهر عليها سيولة مرورية نسبية.