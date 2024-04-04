تراجع طفيف في أسعار الذهب.. كم يبلغ الآن بالصاغة؟

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 4-4-2024 في محلات الصاغة للمرة الأولى بشكل طفيف، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم؛ ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3125 جنيهًا مقارنة بـ3130 جنيهًا عقب تراجعه.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3571 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2679 جنيها، فيما سجّل جرام الذهب عيار 14 قيمة 2083 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 25 ألف جنيها.