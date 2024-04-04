8 أسرار لإعداد غريبة ناعمة دون تشققات.. «أحلى من الجاهزة»

مع اقتراب العيد، تلجأ ربات البيوت إلى عمل الغريبة والكحك، ضمن التقاليد المصرية المعروفة، لكن بعضهن يواجه مشاكل عديدة أثناء تنفيذ الوصفات، أبرزها ظهور الشقوق بها ما قد يؤثر على شكلها بعد التنفيذ، لذلك يجب اتباع بعض الخطوات من أجل تفادي المشكلتين، لذا نعرض لكم طريقة عمل الغريبة الناعمة بدون تشقق، وأيضا أهم الأسباب التي تجعلها ناعمة على طريقة الشيف أميرة سالم.

- مكونات عمل الغريبة:

1- كيلو دقيق.

2- نص كيلو سمنة بدرجة حرارة الغرفة.

3- 250 جرام سكر بودر.

4- نص معلقة فانيليا.

5- ذرة ملح.

مقادير عمل الغريبة بالكوب

- 4 أكواب دقيق فاخر

- كوب من السكر البودرة

- 2 كوب من السمن

- كيس فانيليا صغير

- ربع ملعقة من الملح الناعم

طريقة عمل الغريبة بالسمنة بدون تشققات

- يجب أولا وضع السمن في إناء مع ضربها جيدا.

- نضع السكر على السمن مع الخفق المستمر حتى تصل إلى اللون الكريمي ووضع الدقيق على العجين ثم نعجن جيدا.

- بعد العجن تشكل الغريبة إلى أشكال مختلفة، ووضع أدوات التزين في منتصفها.

- رص قطع الغريبة في الصينية بحيث يكون هناك تباعد بين القطعة والأخرى.

- وضع الصواني داخل الفرن على درجة حرارة تصل إلى 140درجة مئوية.

- إخراج الصنية بعد مرور 10 دقائق من الفرن ووضعها حتى تبرد.

8 أسرار لنجاح الغريبة وعدم تشققها

1- يجب استعمال السكر البودرة الناعم ليجعلها مثل طعم الغريبة الجاهزة.

2- استعال السمنة بدلا من الزبدة، لأن الزبدة تتضمن ماء ولبن مما يتسبب في نشفان الغريبة ولن تكون هشة.

3- الالتزام بالمقادير الموجودة، ووضع السمنة في الثلاجة لفترة ثم إخراجها لتصبح بدرجة حرارة الغرفة ومن ثم استخدامها.

4- خفق مقادير عجينة الغريبة بشكل صحيح حتى لا تتشقق وعجنها لفترة طويلة لتكون متماسكة ثم وضعها في الثلاجة لمدة تزيد عن عشرة دقائق.

5- رص صواني الألومنيوم وترك مسافة بين كل قطعة والأخرى وتغليفها بورق زبدة.

6- تُسخن الغريبة إلى أن تبدأ بالتشقق البسيط.

7- إغلاق الفرن وتركها لتأخذ لون.

8- تركها لتهدأ قبل تعبئتها في العلب.