«بـ3 مكونات بس».. سر محلات الحلويات في تحضير الغريبة الناعمة
كتب:
شروق مراد
03:19 ص | الثلاثاء 26 مارس 2024
غريبة ناعمة
الغريبة من أشهر حلويات العيد، ويزداد عشق الصغار والكبار لها بسبب قوامها وملمسها الناعم الذي يذوب في الفم بسهولة، كما تنتشر في الدول العربية، خاصة مصر، ولا تتطلب سوى 3 مقادير للحصول على الطعم الأصلي لمحلات الحلويات الشهيرة.
أوضحت الشيف غادة التلي، في برنامج «زعفران وفانيلا»، على قناة cbc sofra، خطوات سهلة وبسيطة لتحضير الغريبة في المنزل، بطريقة تنافس أشهر محلات الحلويات.
المقادير:
- 2 كوب من الدقيق ويفضل أن يكون منخول عدة مرات، لأن ذلك يساعد على نجاح الغريبة، حتى تصبح ناعمة.
- 1 كوب من السمنة الباردة وليست مذابة أو في حرارة المطبخ.
- نصف كوب من السكر البودرة.
- 1 بياض بيض اختياري وليس أساسي بالوصفة.
- فسدق مجروش أو أي مكسرات للوجه.
طريقة تحضير الغريبة الناعمة:
- في العجان يوضع 2 كوب من الدقيق المنخول، وكوب سمنة باردة، ونصف كوب سكر بودرة، وبياض بيضة، وتخلي المقادير جيدا، حتى تندمج المكونات، وتصبح عجينة قابلة للتشكيل، أي ليست قاسية أو طرية بشكل زائد عن الحد.
- تشكل الغريبة كور أو دوائر صغيرة يشكل الخليط على هيئة كرات، أو باستخدام أي قوالب للتشكيل، وتوضع في صاج بالفرن، على درجة حرارة هادئة، ويظل لونها أبيض كمل هي، لا تأخذ أي لون من الخارج، وتترة لتبرد تماما ثم تقدم.