«بـ3 مكونات بس».. سر محلات الحلويات في تحضير الغريبة الناعمة

الغريبة من أشهر حلويات العيد، ويزداد عشق الصغار والكبار لها بسبب قوامها وملمسها الناعم الذي يذوب في الفم بسهولة، كما تنتشر في الدول العربية، خاصة مصر، ولا تتطلب سوى 3 مقادير للحصول على الطعم الأصلي لمحلات الحلويات الشهيرة.

أوضحت الشيف غادة التلي، في برنامج «زعفران وفانيلا»، على قناة cbc sofra، خطوات سهلة وبسيطة لتحضير الغريبة في المنزل، بطريقة تنافس أشهر محلات الحلويات.

المقادير:

2 كوب من الدقيق ويفضل أن يكون منخول عدة مرات، لأن ذلك يساعد على نجاح الغريبة، حتى تصبح ناعمة.

1 كوب من السمنة الباردة وليست مذابة أو في حرارة المطبخ.

نصف كوب من السكر البودرة.

1 بياض بيض اختياري وليس أساسي بالوصفة.

فسدق مجروش أو أي مكسرات للوجه.

طريقة تحضير الغريبة الناعمة: