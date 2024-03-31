طريقة عمل الغريبة بـ3 مكونات اقتصادية.. «لقوام دايب في 10 دقايق»

إيجاد طريقة سهلة وسريعة لعمل الغريبة واحدة من الأمور التي تهم العديد ربات المنزل، إذ تريد مع دخول عيد الفطر المبارك معرفة طريقة عمل الغريبة بمكونات اقتصادية، وتقديمها بمذاق شهي مثل التي يتم شراؤها من المحلات، لتحضير وصفات لذيذة بإمكانيات بسيطة بأشكال ووصفات مختلفة في مدة زمنية قصيرة.

طريقة عمل الغريبة بمكونات اقتصادية

على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقوم بإعداد وصفات للسيدات اقتصادية تتناسب مع جميع السيدات:

المقادير:

كوب من الدقيق.

نصف كوب سمن.

سكر بودرة حسب الحاجة.

طريقة التحضير:

ضعي في وعاء عميق السكر مع الدقيق واعجنيهم جيدًا.

ضيفي السمن إلى الخليط بالعجان أو يدويًا.

ضعي العجين في الثلاجة لمدة 15 دقيقة ليتماسك.

شكلي العجين على شكل دائري.

ضعي العجين في صينية مدهونة بقليل من الزيت.

ضعي الغريبة أولًا على الرف الأوسط في الفرن على درجه حرارة 180.

انقليها بعد 5 دقائق على الرف العلوي لمدة 10 دقائق، ومن الممكن إضافة المكسرات لها لعمل الغريبة.

طريقة عمل الغريبة بـ 3 مكونات اقتصادية

على خُطى الشيف غادة التلي:

المقادير:

كوب دقيق.

كوب سمنة.

زبدة الفول السوداني.

طريقة التحضير:

ضعي الدقيق في وعاء الخلط.

ضيفي على الدقيق كوب السمنة واخلطي المكونات.

ضيفي زبدة الفول السوداني حتى تتكون لديك عجينة متجانسة.

شكلي عجينة الغريبة وضعيها في صينية بالفرن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج ويتحمر الوجه.

طريقة عمل الغريبة بخطوات سهلة

طريقة عمل الغريبة الناعمة لفاطمة أبو حاتي:

المقادير:

كوب دقيق.

كوبان سمنة.

ثلاثة أكواب سكر بودرة منخول.

خطوات عمل الغريبة

ضعي السمنة وضيفي لها السكر البودرة واخلطيهم معًا لمدة 15 دقيقة إلى أن يشبه قوام الخليط متماسك.

ضيفي الدقيق للخليط واخلطي باليد.

غطي عجينة الغريبة بكيس لمدة ربع ساعة.

شكلي كرات صغيرة من عجينة الغريبة على درجة حرارة 180 لمدة 4 دقائق، ثم اخفضي درجة الحرارة إلـى 150.

نصائح الشيفات لنجاح الغريبة

أجمع مختلف الشيفات على أن أفضل طريقة لعمل الغريبة، تتمثل في التكات التالية: