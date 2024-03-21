خطوة واحدة تضمن نجاح الغريبة.. «أحلى من الجاهزة»

الغريبة تعتبر جزء أساسي من تقاليد الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتعد هذه الحلوى الشهية رمزًا للتقاليد العريقة، التي تحمل في طعمها ورائحتها الكثير من الفرحة و الذكريات الجميلة والمشاعر الدافئة، وتحرص على إعدادها ربات البيوت خلال شهر رمضان استعدادًا لأيام العيد.

وقد يواجه ربات البيوت أثناء تحضير الغريبة الكثير من المشاكل منها صلابتها، أو عدم نضجها من الداخل عكس مظهرها الخارجي، وفي هذا الصدد نوضح الطريقة المثالية التي تضمن لكي نجاح الغريبة، وذلك وفقًا لوصفة الشيف نادية السيد.

مكونات الغريبة

4 أكواب من الدقيق.

2 كوب من السمن.

كوب من السكر البودر.

طريقة تحضير الغريبة

يوضع السكر البودر مع السمن ويقلب بواسطة المضرب اليدوي أولًا؛ حتى لا يتطاير السكر البودر في الهواء نظرًا لوزنه الخفيف، ويضرب بالمضرب الكهربائي، إلى أن يصل للقوام الكريمي الفاتح، وكلما رغبت في لون أفتح لحبات الغريبة الخاصة بك، عليك زيادة مدة الضرب، وقد تصل مدة الضرب إلى 15 دقيقة.

يضاف الدقيق إلى خليط السمن مع السكر، ويقلب بعناية حتى لا يتطاير، ومن ثم يعجن باليد؛ لكي تساعد حرارة كف اليد على التجانس بين مكونات الغريبة، ويستمر العجن حتى يصبح القوام لينًا، ومن ثم تقطع حبيبات الغريبة وتدخل إلى الثلاجة لمدة عشر دقائق، وبعد المدة المحددة تخرج حتى تتزين، وتدخل مرة أخرى للثلاجة لمدة عشر دقائق أخرى؛ حتى تحتفظ بشكلها مرتب عند دخولها الفرن من تغير حجمها.

وبالخطوة الأخيرة تدخل الغريبة إلى فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 بالرف الأوسط منه لمدة أربع دقائق، وبعد ذلك تهدأ الحرارة إلى 150 درجة وتستمر الغريبة بالداخل لمدة أربعة دقايق أخرى.

خطوة تضمن نجاح الغريبة

- من الضروري استمرار العجن إلى أن تخلو قطعة الغريبة عند تشكيلها من أي شقوق عند الضغط عليها بالإصبع، في هذه الحالة تكون العجينة جاهزة للاستخدام المثالي.

أسرار نجاح الغريبة