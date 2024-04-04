حكاية مدرس يدعى «أي شخص آخر».. منافس ترامب وبايدن على منصب رئيس أمريكا

«أي شخص آخر» سيكون رئيس أفضل من المرشحين الديموقراطي والجمهوري، عبارة يرددها عدد من الأمريكيين في استطلاعات الرأي المرتبطة بالانتخابات الأمريكية؛ لتترجم على أرض الواقع ويقوم مدرس أمريكي من ولاية تكساس الأمريكية بتغيير اسمه بشكل قانوني إلى «حرفيا أي شخص آخر»، ثم بعدها يعلن ترشيحه لمنصب رئيس أمريكا 2024، بحسب ما كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية.

حكاية المرشح الأمريكي

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإنّ الشخص المرشح نفسه للانتخابات الأمريكية كان يدعى داستن إيبي، وهو يبلغ من العمر 35 عامًا، ويحمل حاليا رخصة قيادة من ولايته الأمريكية حتى يثبت تغيير اسمه، مشيرا إلى أنه لجأ إلى تلك الخطوة نظرا لكونه غير راضٍ عن المرشحين الرئاسيين لهذا العام بالانتخابات الأمريكية، وهما جو بايدن ودونالد ترامب.

ويعد «إيبي» مدرس رياضيات للصف السابع في ضواحي دالاس، ومن قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي، وقد قال عن الانتخابات الأمريكية: «يمكن لثلاثمائة مليون شخص أن يفعلوا ما هو أفضل، يجب أن يكون هناك بالفعل متنفس لأشخاص مثلي الذين سئموا من هذا الاستيلاء المستمر على السلطة بين الطرفين والذي ليس له أي فائدة للشخص العادي».

تعليق المرشح الأمريكي

وقال المرشح لشبكة WFAA88: «الأمر لا يتعلق بالضرورة بي كشخص، ولكنه يتعلق حرفيًا بأي شخص آخر كفكرة»، وجاء حديثه في الوقت الذي يحتاج إلى 113 ألف توقيع من الناخبين غير الأساسيين في ولاية تكساس بحلول شهر مايو من أجل الحصول على اسمه الجديد على بطاقات الاقتراع.

ويعد ذلك غير مرجح؛ لذلك يقوم بحملة لحث الناس على الكتابة باسمه، معتمدا على مقولته التي يلحقها بموقعه الإلكتروني: «أي شخص آخر ليس شخصًا، بل هو صرخة حاشدة، لقد كان الأمريكيون لفترة طويلة ضحية للأحزاب السياسية التي تضع الولاء الحزبي على الحكم، فلنرسل معًا الرسالة إلى واشنطن ونقول لها ستمثلنا أو سيتم استبدالك».