مسلسل صيد العقارب الحلقة 25 للفنانة غادة عبدالرازق.. هل اقتربت نهاية الانتقام؟

مسلسل صيد العقارب الحلقة 25 للفنانة غادة عبدالرازق ينتظره قطاع كبير من المشاهدين بعدما تضمنت الحلقة السابقة العديد من الأحداث المهمة على رأسها إصابة «سميحة» الدور الذي تؤدية الفنانة سيمون بصدمة بعد مقتل ابنها «معتز»، الدور الذي أدّاه الفنان أحمد جمال سعيد، واختفاء «مصطفى» الدور الذي يؤديه الفنان محمد علي رزق، ولم يعد إلى المنزل ولا يعلمون مكانه، وهو شقيق «عايدة» الدور الذي تؤديه الفنانة غادة عبدالرازق، ما يدفعها لاستكمال خطة الانتقام، وتظهر أحداث جديدة تشوق الجماهير لرؤيتها.

مسلسل صيد العقارب

لا تزال «عايدة» ترغب في الانتقام من عائلة الغول، فلم يهدأ لها بالًا إلا وذهبت كيدًا للقاء «سميحة» لتخبرها أنها على الرغم من محاولتها لحماية ابنها «سامح»، الذي قتل شقيقها «علي درغام»، الدور الذي أداه الفنان محمود عبد المغني، فإنها فقدت ابنها الآخر «معتز»، لينتهى اللقاء بمشادة كلامية وتهديد كل منهما الآخر.

وتتصاعد الأحداث باختفاء شقيقها فتتوعد لهم بالمزيد من الانتقام، ما دفع المشاهدين لانتظار مسلسل صيد العقارب الحلقة 25 للفنانة غادة عبدالرازق لمعرفة ماذا سيحدث؟، وهل اقتربت نهاية دائرة الانتقام؟

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 25

يمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة الأولى الساعة 1:45 مساءً، والثانية في الساعة 2:45 صباحًا، ويشارك في المسلسل عدد من النجوم، أبرزهم سيمون ورياض الخولي ومحمد علي رزق وميار الغيطي وأحمد ماهر وعماد صفوت وأحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار وإنتاج شركة فينومينا.

تردد قنوات cbc

لمشاهدة مسلسل صيد العقارب، ويمكن مشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 25 للفنانة غادة عبدالرازق من خلال ضبط قناة cbc على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة cbc

وإليك خطوات ضبط تردد قناة cbc على القمر الصناعي نايل سات، لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 25 للفنانة غادة عبد الرازق، بالدخول إلى قائمة الإعدادات:

اضغط على زر «Menu».

اختر من القائمة «التركيب» أو «Installation».

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