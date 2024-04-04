شهدت الحلقة 24 من مسلسل صيد العقارب تصاعدًا في الأحداث بلقاء الدكتورة عايدة (غادة عبد الرازق) وسميحة (سيمون) في منزل الثانية، بعد تعرضها لصدمة كبيرة بفقدان ابنها مُعتز، إذ قالت لها عايدة أنها رغم محاولاتها المستميتة لحماية ابنها سامح من القتل إلا أنها فقدت ابنها الثاني، وانتهى اللقاء بينهما بتهديد كلًا منهما للأخرى، ما جعل المشاهدين ينتظرون الحلقات المقبلة، ومواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 25.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC

وتستعرض «الوطن»، مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 25، إذ تُعرض في تمام الساعة 07:30 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 1.45 صباحا والثانية الساعة 2.15 صباحًا.

وتُذاع الحلقة 25 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc دراما الساعة 9 مساء والإعادة الأولى الساعة 4.30 صباحًا، والثانية الساعة 10.30 صباحًا والثالثة الساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT الساعة 7.30 مساء.

كما شهدت الحلقة 24 من مسلسل صيد العقارب ذهاب سميحة للمكان الذي تخفي فيه ابنها سامح (أحمد ماجد) لتخبره بأن معتز (أحمد جمال سعيد ) شقيقه، الذي بمجرد معرفته ثار غضبه وقام بتعنيفها لأنها أخفت عنه الأمر طوال حياته، وطردها من المنزل، وأثناء مغادرة سميحة تذكرت بأنها لم تغلق هاتفها، ليكون ذلك هو الخيط الذي أوصل الشرطة إلى ابنها سامح.

فريق عمل مسلسل صيد العقارب

ويشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب، نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق ورياض الخولي وأحمد ماهر وسيمون، محمد علاء، أحمد جمال سعيد، محمود عبد المغني، ميار الغيطي، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

ويمكن متابعة مسلسل صيد العقارب عبر قناة CBC على القمر الصناعي نايل سات عن طريق ضبطه كالتالي:

- التردد: 11785.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.