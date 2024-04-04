مسلسل صيد العقارب الحلقة 24.. هل سينتهي انتقام غادة عبد الرازق من عائلة الغول؟

أحداث كثيرة ومواجهات نارية، في مسلسل صيد العقارب الحلقة 24، بين غادة عبد الرازق التي تؤدي شخصية الدكتورة عايدة، وعائلة الغول «عائلة زوجها»، بسبب قيام سامح الغول بقتل شقيقها «علي»، وخلال الأحداث الماضية، كانت «عايدة» تبحث عن مكانه للانتقام منه.

سميحة سبب الكشف عن مكان ابنها

خلال أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 24، ذهبت «سميحة» زوجة إسماعيل الغول، التي تجسد شخصيتها الفنانة سيمون، إلى نجلها «سامح» قاتل علي ضرغام شقيق الدكتورة عايدة، وخلال زيارتها، قامت بخطأ كبير قد يكون السبب في الكشف عن مكان نجلها.

الأحداث الماضية من مسلسل صيد العقارب، كانت «سميحة» تغلق هاتفها المحمول عند زيارة نجلها «سامح»، إلا أنها لم تفعل ذلك هذه المرة، وهو ما جعل رجال الشرطة ورجال الدكتورة عايدة، يترقبون إشارة هاتفها المحمول، للوصول إلى سامح الغول، الذي يؤدي دوره أحمد ماجد.

ما مصير سامح الغول

انتهت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 24، حينما علمت «عايدة» من رجالها، معرفة مكان قاتل شقيقها «علي»، وطلبت منهم الذهاب إلى المكان المحدد، وهو ما جعل الجمهور يتسائل هل انتقام غادة عبد الرازق سينتهي بعد العثور على قاتل شقيقها؟ أم إسماعيل الغول «رياض الخولي» سينقذ ابنه.