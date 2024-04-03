سرقة شقيق الفنانة غادة عبد الرازق في الحلقة 24 من مسلسل صيد العقارب

مواقف وأحداث مثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 24 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، بعد سرقة «مصطفى» في المسلسل المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it.

وحدثت واقعة السرقة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 24 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، أثناء قيام الفنان محمد علي رزق الذي يقوم بدور مصطفى، بالذهاب إلى عربة الفول لطلب ساندوتشات، وأثناء قيامه بدفع ثمنها وأخرج مبلخ كبيرة، رآه بعض اللصوص وقاموا بسرقته.

وتتبع اللصان «مصطفى» في مسلسل صيد العقارب الحلقة 24 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وقاموا بسرقة المال والطعام كله، ليدخل في حالة من الحزن ويجلس أمام المسجد، قبل أن يطلب منه الإمام الدخول ليجلس ويرتاح من التعب.

اختفاء «مصطفى» بعد السرقة

ومن وقتها اختفى «مصطفى» تمامًا عن الأنظار، واتصلت ميار الغيطي التي تقوم بدور «عائشة»، وأخبرت غادة عبد الرازق التي تقوم بدور «عايدة»، وأخبرتها باختفاء مصطفى تمامًا، ولا يعرفون أين ذهب.

غادة عبد الرازق تحاول العثور على «مصطفى»

وطلبت الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب الحلقة 24 من رجالها العثور سريعًا على «مصطفى»، لكنهم عادوا إليها خائبين ورؤوسهم في الأرض، بعد فشلهم في العثور عليه، لتطلب منهم البحث عنه مرة أخرى، وطلبت أيضًا الذهاب لرجال الفنان رياض الخولي الذي يقوم بدور «إسماعيل الغول»، ليضربوهم بعد ما فعلوه مع شقيقها «مصطفى» واعتدائهم عليه بطريقة وحشية.