نيللي كريم تنتهي من تصوير مسلسل فراولة

انتهت الفنانة نيللي كريم من تصوير مشاهدها بمسلسل فراولة، والذي تنافس في الموسم الرمضاني الحالي في النصف الثاني، ويتضمن المسلسل 15 حلقة في إطار كوميدي.

انتهاء تصوير مسلسل فراولة

وكشف مصدر لـ«الوطن»، أنَّه تمّ الانتهاء من تصوير المسلسل في الساعات الماضية، تزامنًا مع النجاح الكبير الذي يحققه المسلسل مع عرضه وتفاعل الجمهور معه.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، أحمد فهيم، شيماء سيف، حجاج عبد العظيم، علا رشدي، توني ماهر، دنيا سامي، وعدد آخر من الفنانين من ضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.