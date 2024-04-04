ملخص الحلقة 9 من مسلسل فراولة.. والد نيللي كريم يلجأ لدجال للسيطرة عليها

شهدت الحلقة 9 من مسلسل فراولة أحداثا حازت على إعجاب العديد من الجمهور، بدأت بلجوء والد فراولة وهو مرزوق الذي يقوم بدوره حجاج عبد العظيم إلى الشيخ علاء الدين «الدجال»، لكي يُسيطر على ابنته فراولة لتعود إليه وتعامله معاملة حسنة بعدما فشل في إقناعها.

أحداث الحلقة 9 من مسلسل فراولة

خلال أحداث الحلقة 9، قابلت فراولة رجل أعمال شهير يُدعى مؤنس أبو الليل وهو صاحب شركة أدوات منزلية، بعد شهرتها الواسعة التي حازت بها بعد ظهورها في أحد البرامج الشهيرة على التليفزيون، للتخلص من منافسه في السوق باعتبار أنها خبيرة روحية وقارئة للفنجان، مقابل مبلغ مالي ضخم.

وفي سياق آخر وبعدما تراهنت فراولة مع الدكتور النفسي إبراهيم الذي يقوم بدوره الفنان صدقي صخر، على إقناعها لصاحب الحفل الذي جمعهما سويًا بتبرعه لإحدى الجمعيات الخيرية، مقابل اعتراف الدكتور إبراهيم على أنها معالجة روحية وتفهم ماهية العمل الذي تقوم به، وبالفعل فازت بالرهان وحازت على مليون جنيه لجمعية «كتف في كتف».

أحداث مسلسل فراولة

تدور أحداث مسلسل «فراولة»، حول شخصية ابنة حارس عقار تجسدها نيللي، والتي تحاول النجاح وتغيير حياتها الاجتماعية، لتصبح سيدة أعمال ثم تواجه العديد من الصعاب ضمن أحداث المسلسل.

طاقم عمل مسلسل فراولة

مسلسل «فراولة» تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي، وبطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر.