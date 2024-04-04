موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل فراولة.. تهديدات لـ نيللي كريم

تستمر قنوات المتحدة في عرض مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان، وبينها مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وينتظر المشاهدون عرض الحلقة 10 من مسلسل فراولة.

موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل فراولة

موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل فراولة على قناة DMC، يتم عرضها الساعة 8:15 صباحًا والساعة 1:45 ظهرًا، في نفس وقت عرضها على منصة Watch It الرقمية، ويعاد عرضها على قناة dmc دراما في تمام الساعة 5 صباحًا، والساعة 4:30 عصرًا.

قصة مسلسل فراولة

وتدور قصة المسلسل حول فتاة جميلة وطيبة تدعى فرولة «نيللي كريم» تعيش مع عائلتها الفقيرة، وتحلم فراولة بحياة أفضل وتسعى لتحقيق أحلامها بكل ما أوتيت من قوة، وتزدهر حياتها فجأة بعد فرصة عملها في شركة تبيع الأحجار الكريمة، والتي تنجح فيها وبقوة، ولكن تواجهها صعوبات وعقبات.

طاقم عمل مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وبطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، وإخراج محمد علي وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.