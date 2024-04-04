مسلسل فراولة الحلقة 9.. حجاج عبدالعظيم يهدد نيللي كريم

في الحلقة 9 من مسلسل فراولة، يجتمع والد فراولة «حجاج عبدالعظيم» والشيخ علاء الدجال في مشهد مثير، وحذّر والد فراولة «نيللي كريم» من مهنة الروحانيات، وهددها باستخدام قوة روحانية للسيطرة عليها، خاصة بعد رفضها مصالحته بعدما استولى على ميراث والدتها.

وعلق الشيخ علاء على العلاج الروحي بالأحجار الكريمة الذي تعمل به فراولة قائلاً: «سيطر على بنتك يا مرزوق، بنتك بتفتح النار عليها».

فراولة في صفقة جديدة مع عماد الغزالي

وتتوالى أحداث المسلسل وتتلقى فراولة صفقة جديدة من رجل أعمال مشهور عماد الغزالي، الذي قدم لها مبلغًا كبيرًا من المال مقابل القضاء على منافسيه في السوق، ومنهم مؤنس أبو الليل، الذي يعمل في مجال الأدوات المنزلية، يتزايد الصراع بين فراولة وعماد الغزالي ومؤنس أبو الليل، حيث يعرض عماد المزيد من المال لفراولة من أجل التخلص من منافسه مؤنس.

طاقم عمل مسلسل فراولة

مسلسل فراولة يتميز بمجموعة مميزة من الفنانين بينهم نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، وحضور عدد كبير من ضيوف الشرف، بما في ذلك الفنانة سمر مرسي، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وإنتاج شركة Sky Limit للمنتج أحمد دسوقي.