مسلسل فراولة الحلقة 9.. نيللي كريم تدخل في صفقات بمبالغ مادية عالية

تتصاعد أحداث مسلسل فراولة الحلقة 9، وتدخل في إطار من التشويق والإثارة، حيث تُعرض صفقة جديدة على فراولة «نيللي كريم» من رجل أعمال يُدعى عماد الغزالي، الذي قدم لها مبلغا ماديا كبيرا مقابل القضاء على مؤنس أبو الليل منافسه في السوق، الذي يعمل في مجال الأدوات المنزلية، ويتزايد الصراع بين عماد الغزالي، ومؤنس أبو الليل، ويعرض عماد المزيد من المال لفراولة من أجل التخلص من مؤنس.

المرضى يفضلون العلاج بالأحجار الكريمة

في الوقت نفسه، كان هناك مريض يُعالج عند الدكتور إبراهيم، وعاد إليه بالأدوية وبلغه أنّه تخلص من الأرق، واعترف الدكتور إبراهيم للمريض بتجربة جديدة قام بإجرائها معه، من خلال مواجهة الأوهام التي عانى منها المريض، ومع ذلك يقرر المريض زيارة فراولة؛ ليحصل على مساعدتها في النوم، ومنحته إحدى الأحجار الكريمة.

طاقم عمل مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وإنتاج شركة Sky Limit للمنتج أحمد دسوقي، ويشارك فيه مجموعة مميزة من الفنانين وهم نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، توني ماهر، وحضور عدد كبير من ضيوف الشرف، بما في ذلك الفنانة سمر مرسي.