الكشف على 1554 حالة ضمن قافلة طبية بمركز أبوقرقاص في المنيا

قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إن مديرية الصحة بالمنيا نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية بلنصورة التابعة لمركز أبوقرقاص خلال يومي 1 و2 من إبريل الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1554 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

القافلة شملت العديد من التخصصات الطبية

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف على 363 حالة جراحة، 335 حالة أطفال، 292 باطنة، 62 حالات نساء، 104 أسنان، 180جلدية، 172 أنف وأذن، 46 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 257 تحليلا متنوعا، وحالتي موجات صوتية و7 حالات أشعة عادية و123 كشف مبكر للضغط والسكر، وخلع أسنان لعدد 85 حالة بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 14 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 166 متردداً.