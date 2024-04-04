«الصحة» تبحث مع «بوسطن ساينتيفيك» سبل تعزيز التعاون في مجال القسطرة القلبية

استقبلت وزارة الصحة والسكان وفدا من شركة بوسطن ساينتيفيك، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات القسطرة القلبية والأوعية الدموية، وذلك بديوان وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تعزيز التعاون في مجال أمراض القلب

جاء ذلك في إطار تعزيز التعاون مع مصر في قطاع الرعاية الصحية، وتحديدا مجال أمراض القلب والأوعية الدموية، بما يدعم استراتيجية الوزارة في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، إذ تعد شركة بوسطن أحد شركاء النجاح لوزارة الصحة والسكان، في النهوض بالقطاع الصحي من خلال التعاون المستمر منذ سنوات عديدة.

ووجهت الوزارة الشكر والتقدير لجهود الشركة في دعهما للأشقاء الفلسطنيين، من خلال دعم وتعزيز القطاع الطبي المصري، لتقديم الخدمة الطبية للأشقاء الفلسطينيين المصابين الذين يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات المصرية.

خفض معدلات قوائم الانتظار في أمراض القلب

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه جرى مناقشة فرص التعاون، لخفض معدلات قوائم الانتظار في أمراض القلب والأوعية الدموية، من خلال تلبية الاحتياجات من مستلزمات قسطرة القلب والقسطرة المخية، المستخدمة في عمليات القلب والأوعية الدموية.

تعظيم الاستفادة ورفع كفاءة الأطقم والفرق الطبية

وأشار عبد الغفار الى أنه جرى التوجيه بتعزيز التعاون المشترك، من خلال تبادل الخبرات في أمراض القلب والأوعية الدموية، لتعظيم الاستفادة ورفع كفاءة الأطقم والفرق الطبية في المستشفيات المصرية، بالإضافة إلى تطبيق خطة عمل تجريبية ب 4 محافظات كخطوة أولية، تليها بقية المحافظات.