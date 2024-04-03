«مياه المنيا» ترفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لعيد الفطر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عن رفع حالة الطوارئ بجميع فروعها، وذلك لضمان إمدادات مياه آمنة وسلسة خلال فترة الإجازة، في إطار استعداداتها لعيد الفطر المبارك.

استمرار العمل بنظام الورديات

وأكّد المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب، أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل، بما في ذلك انتظام العمل بجميع محطات وشبكات الشركة على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة عيد الفطر تحسبًا لوقوع أي أعطال مفاجئة.

وأشار «جبر»، إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أي مشكلات تطرأ في حينها، بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة.

كما أكّد رئيس الشركة على متابعة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ، والعمل على حلها فورًا.

وأشار إلى الاستعداد التام بكل المعدات لمواجهة أي «طفوحات» طارئة على مستوى المحافظة خاصة خلال أيام العيد، تحسبًا لأي انسداد مفاجئ في خطوط الصرف الصحي، والاهتمام بتطهير بالوعات الصرف الصحي، مع الالتزام بارتداء مهمات السلامة والصحة المهنية.

وأوضح رئيس الشركة أنه يجرى تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة على الخط الساخن 125 بجميع المحافظة، وسيتمّ المرور والتفتيش المستمر للتأكد من حسن سير وانضباط العمل.