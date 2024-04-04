مواصفات أسئلة امتحان الرياضيات للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفات وضوابط الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائية، وتوزيع الدرجات والأسئلة، وذلك للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

مواصفات امتحان الرياضيات للمرحلة الابتدائية

- تتضمن أسئلة الورقة الإمتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة، لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل االدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي ).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها ؛ حجم الخط نوع الخط المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين تعليمات الأسئلة جودة الطباعة الخلو من الأخطاء اللغوية والفنية والطباعة.

- يجيب التلميذ في نفس الكراسة مع مراعاة ترك مساحات كافية للإجابة عن الأسئلة.

- في أسئلة الاختيار من متعدد يجب أن يكون عدد البدائل أربعة بدائل أحدها فقط صحيح.

ساعة ونصف إجابة أسئلة الرياضيات

- زمن الإجابة ساعة ونصف الساعة للورقة الامتحانية.

- ليس للفصل الدراسي الأول نهاية صغرى ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من الدرجة الكلية للفصلين الدراسيين معا، بشرط حصول الطالب على 30% من درجة الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الثاني الامتحانات.

- يشتمل نموذج الإجابة على الحلول الأكثر شيوعا، مع توزيع الدرجات في الأسئلة بالنسبة للصفوف الرابع والخامس خامس والسادس الابتدائي:

- احتساب درجات كل فصل دراسي من 100 درجة توزع:

- أولاً: 70 درجة موزعة كما يلي: 30 درجة لاختبارات الشهور، 35 درجة المهام الأدائية و5 درجات المواظبة.

- ثانيا: 30 درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي.

- تتضمن الكراسة الامتحانية أربع مجموعات من الأسئلة تتكون المجموعة الأولى من 7 مفردات.

- اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحد، وتتكون المجموعة الثانية من ٨ مفردات إكمال لكل مفردة درجة واحد، وتتكون المجموعة الثالثة من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحد، وتتكون المجموعة الرابعة من 4 مفردات مقالية لكل مفردة درجتين.

- تصحح الورقة الامتحانية من 30 درجة.

- جمع درجات كل من الورقة الامتحانية، ودرجة الأنشطة التعاونية المصاحبة للمادة فتصبح درجة كل فصل دراسي 100 درجة.