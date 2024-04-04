ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في هذه الجريمة، وذلك في إطار جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وأكّدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابي بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بنطاق محافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أفراد العصابة وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة، أبرزها أكثر من مليون دولار أمريكي.

قدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 52 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري التحقيق مع أفراد العصابة.