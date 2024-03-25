مسلسل مسار إجباري الحلقة الأخيرة.. حبس عصابة مجدي حشيش وكشف قاتل حبيبة

شهد مسلسل مسار إجباري، الحلقة الأخيرة، أحداثا مهمة، وجرى معرفة القاتل الحقيقي لحبية الكردي، واقتياد المهتمين إلى المحاكمة العاجلة، لتسببهم في الأذي للمواطنين عن طريق تزوير الأبحاث، والسماح بتجارة الأدوية الفاسدة بالسوق المصري.

مسلسل مسار إجباري الحلقة الأخيرة.. دموع زوجات عمر البرنس

وبدأ مسلسل مسار إجباري الحلقة الأخيرة، بدموع زوجات عمر البرنس عنيات (بسمة)، تبكي على ابنها حسين (أحمد داش)، المتهم في قضية قتل ملفقة له، وإحسان (صابرين) تبكي على طفلها المخطوف من قبل عصابة المحامي مجدي حشيش، بينما يحاول علي طمأنة والدته عندما زارته في محبسه.

وخلال مسلسل مسار إجباري الحلقة الأخيرة، تمت محاكمة حسين لاتهامه في قضية مقتل الممرض، الذي ترافع فيها المحامي مجدس حشيش، وطالب بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم، بينما طلب محامي حسين من هيئة المحكمة أن يتقدم «علي» أخو المتهم بشهادته أمام المحمة، وبدوره قدم الأخير حافظة مستندات، وبرر سبب وقوف أخيه خلف القطبان بسبب جريمة قتل ارتكابها الدكتور صفوت عصام وتستر عليها المحامي مجدي حشيش، وبذلك جرى الكشف عن القاتل الحقيقي لحبيبة الكردي.

وشرح علي (عصام عمر) لهيئة المحكمة أن بحثهم عن القاتل الحقيقي في خطف شقيقه الأصغر، وأوضح أنه هو وشقيقه تمكنا من تسجيل اعترافات للدكتور صفوت مصباح يؤكد فيها قتل حبيبة الكردي التي كانت تعمل على أبحاث تكشف تورط شركة أدوية أجنبية عاملة بالسوق المصري في الأدوية الفاسدة ويمتلك المحامي مجدي حشيش الجزء الأكبر من أسهمها وهو مستشارها القانوني، وتجمعه علاقة بالدكتور صفوت، وطلب منه تزييف نتائج الأبحاث.

كشف قاتل حبيية الكردي بسبب الأبحاث المزيفة

وحينما رفضت حبيبة تزييف الأبحاث وتمسكت بصحة النتائج التي توصلت إليها وطلبت تقديمه بحثها للأجهزة الرقابية، نشبت بينها وبين الدكتور صفوت التي تربطه بها علاقة عاطفية، مشاجرة انتهت بطعنها بأله حادة «سويس نايف» وسقطت من أعلى بناية.

وأثارت هذه التسجيلات للدكتور صفوت استغراب الجميع، فلم يتوقعوا أن يكون هو قاتل حبيبة، وقد جرى درء هذه الشبهات في وقت سابق، وإخراجه من السجن بعد الحكم عليه بالإعدام، بناء على دليل براءة على ما يبدو أنه كان مزيفا.

وانتهي مسلسل مسار إجباري الحلقة الأخيرة، بالنطق بالحكم على حسين (أحمد داش) بالبراءة من تهمة مقتل الممرض، والحكم بالقبض على كل من: المحامي مجدي حشيش (رشدي الشامي) والدكتور صفوت مصباح وزجته سناء سالم (جوري بكر)، بتهمة قتل حبيب الكردي وتهمة الإضرار بالمواطنين وتزيف أبحاث متعلقة بالأدوية.