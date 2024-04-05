استشاري صحة عامة تحذر من الإفراط في الحلويات بعد رمضان.. ما المخاطر؟

يجب على المواطنين الاحتراس جيدًا من الإفراط في تناول المعجنات والكحك والبسكويت بعد انتهاء شهر رمضان مباشرة، ومع أول أيام العيد خاصة الحلويات والمعجنات المصنعة من السمن البلدي، أو الزيوت والزبدة، تجنبا لحدوث أي مشكلات صحية، بتلك الكلمات حذرت الدكتورة وجيدة أنور، أستاذ الصحة العامة بجامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا للفيروسات.

أضرار تناول الحلويات

وأوضحت «أنور» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الإكثار من المعجنات والبسكوت والسكريات يؤثر سلباً على صحة المواطنين بمختلف الأعمار، خاصة المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة. فيجب عليهم تجنب أكل السكريات المصنعة بالسمنة تجنباً لحدوث أي مضاعفات لجسم الإنسان، وكذلك تجنباً لأي اضطرابات في المعدة تؤرق الحياة اليومية للأشخاص.

وتابعت أنه يجب على المواطنين الاعتدال في الحصول على الوجبات الرئيسية الثلاث بعد انقضاء شهر رمضان 2024، وأنه يجب العمل على ضرورة تنظيم الأكل بجميع الوجبات والاهتمام بتناول الخضروات والفواكه.

وحذّرت المواطنين من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة ضد كورونا، خلال أيام عيد الفطر المبارك، وكذلك ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات مواجهة كورونا، وعدم التجمع في الاحتفالات والأماكن المزدحمة خلال أيام العيد، وضرورة البقاء في المنزل في حال الشعور بأي أعراض للمرض، والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم.