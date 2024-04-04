شهدت الحلقات الماضية من مسلسل جودر أحداثا مثيرة مختلطة بالخيال، فبعد أن تمكّن جودر أن يفك ألغاز حورية البحر «قمرين» التي خرجت له أثناء تيهانه في الجزيرة، ووصل إلى قصر الملك بيناس ملك مدينة النحاس، استطاع أن ينقذ المدينة من شر السحر الذي قامت به شواهي الساحرة (الفنانة نور)، ولذا نقدم لكم موعد إعادة مسلسل جودر على قناة أون دراما الحلقة العاشرة.

الملك يكافئ جودر

وبعد أن تمكن جودر من تخليص المدينة من شر السحر الأسود، وخلص ملكها من وثاقه الذي وثقته به شواهي، كافأه الملك بيناس، وأمر له بالكثير من الحلي والجواهر والمتاع، ليعود إلى بلده سالما غانما، ويصلح ما فسد بين أهله.

موعد إعادة مسلسل جودر على قناة أون دراما الحلقة العاشرة

وعن موعد إعادة مسلسل جودر على قناة أون دراما الحلقة العاشرة، فتأتي كالتالي:

- تذاع الحلقة 10 مسلسل جودر على قناة ON E في تمام الساعة 8 مساءً.

- الإعادة الأولى لمسلسل جودر على قناة أون تأتي الساعة 9:45 صباحًا.

- يعرض المسلسل على ON دراما تزامنا مع الإفطار في تمام الساعة 6:05 مساء.

- الإعادة الأولى لمسلسل جودر الساعة 1:30 صباح اليوم التالي.

- الإعادة الثانية خلال الساعة 10:30 صباحًا.

- يعرض المسلسل على قناة أون بشكل حصري، وتطبيق «واتش إت» بعد الساعة السادسة.