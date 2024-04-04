استعدادات عيد الفطر في القاهرة.. سلع متاحة بالأسواق بأسعار مناسبة

أعلن محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، توافر كل السلع بأسعار مناسبة في جميع المنافذ ومعارض البيع، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسىي، بتخفيف العبء عن المواطنين، تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر.

حملات دورية مكثفة على المحلات

وطالب محافظ القاهرة مدير مديرية التموين بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والشئون الصحية لعمل حملات دورية مكثفة على محلات وأسواق بيع الأسماك الطازجة ومحلات الأسماك المدخنة والمملحة، والتي يقبل على شرائها المواطنون في عيد الفطر، وكذلك محلات الجزارة، وبيع اللحوم، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، حفاظًا على صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تشكيل غرفة عمليات لتلقي البلاغات

وأشار مدير مديرية التموين، ناصر ثابت، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات للعمل خلال أيام العيد تضم قيادات المديرية ومديري الإدارات الداخلية، لتلقي بلاغات المواطنين، والعمل على حلها، مع وجود غرفة عمليات لجميع الإدارات التموينية الفرعية بالأحياء لتلقي بلاغات المواطنين على الأرقام التالية: 27420019 - 27420025 - 27420037 - 27420038

مواعيد عمل المخابز في العيد

وأوضح أن مواعيد المخابز ستعود مرة أخرى إلى مواعيد ما قبل حلول شهر رمضان، لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم، مع المتابعة المستمرة من كل الأجهزة التموينية، وإلغاء إجازات مفتشي الرقابة التجارية والتموينية.

وأضاف مدير المديرية أن الشركة القابضة للصناعات الغذائيه والشركات التابعة لها وفرت كميات من السلع، والسكر الحر، والدقيق، والمسلى بنوعية طبيعي، وصناعي، والزبد الطبيعي، والأسماك الطازجة، والمجمدة واللحوم، والبيض، والرنجة، والخضر والفاكهة، من خلال المجمعات لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد .

وأضاف أنه جرى التنسيق مع شركة بوتاجاسكو وبتروجاس لتغطية جميع مناطق المحافظة خلال أيام عيد الفطر، لتلبية احتياجات المواطنين من اسطوانات البوتاجاز، إذ يجرى تسكين مفتش مقيم بمستودعات البوتجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع وتسليم حصص سيارات شباب الخريجين.

وتابع: «جميع المراكز والمكاتب وسيارات شباب الخريجين ستعمل خلال أيام العيد بنسبة 100% يوم وقفة العيد، وبنسبة 75% في ثاني أيام العيد، وستعمل المكاتب والمراكز وسيارات شباب الخريجين بنسبة 100% من طاقتها في ثالث أيام العيد»، مشيرا إلى أنه سيجرى تكثيف الحملات علي محطات تموين السيارات طوال أيام العيد، للتأكد من توافر البنزين والسولار، منعا لحدوث أزمات وتكدس المواطنين أمام المحطات.