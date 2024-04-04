فيلم شقو يفتتح موسم أفلام عيد الفطر الثلاثاء المقبل

يستعد المنتج أحمد السبكي لطرح فيلمه الجديد شقو، بدور العرض السينمائية خلال موسم أفلام عيد الفطر، ليفتتح بها أفلام الموسم، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، بإحدى السينمات الكبرى في أكتوبر، لينطلق بعدها للعرض في دور العرض السينمائية للجمهور.

برومو فيلم شقو يتجاوز 10 ملايين مشاهدة

وتجاوز البرومو الرسمي لفيلم شقو 10 ملايين مشاهدة خلال ساعات من طرحه بدور العرض السينمائية، وتضمن البرومو عدة مشاهد جذبت الجمهور، من بينها الفنانة أمينة خليل والتي تقدم دور راقصة لأول مرة، إلى جانب الفنانة يسرا التي ظهرت في لوك مختلف تماما عنها.

أبطال فيلم شقو

فيلم شقو من بطولة يسرا، ودينا الشربيني، وعمرو يوسف، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، ودينا الشربيني، وعدد آخر من الفنانين من إخراج كريم السبكي وتأليف وسام صبري.