تحذيرات مهمة من «حماية المستهلك» بشأن تناول الأسماك المملحة في عيد الفطر

حذر جهاز حماية المستهلك، المواطنين من تناول الأسماك المُمَلّحة، خاصةً الفسيخ والرنجة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، ناهيًا عن أكلها بشراهة، إذ يُقبِل عليها المواطنين مع انتهاء شهر رمضان المبارك في تقليد شعبي معروف.

الأسماك الملوثة مجهولة المصدر تُصيب بالتسمم

وأوضح الجهاز، خلال نشرته التوعوية، أضرار الأسماك المملحة على المستهلكين، إذ إنها تعمل على زيادة مستوى الصوديوم بالجسم وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، مشددًا على عدم شراء الأسماك المملحة من الباعة الجائلين أو من مصادر غير موثوق بها أو المخالفة لشروط الصحة والسلامة، مشيرًا إلى أن استخدام الأسماك غير معلومة المصدر والملوثة، تُصيب بالتسمم.

الأكل ببطء والمضغ الجيد

ووجه الجهاز بضرورة مراعة كميات وأنواع الأطعمة على موائد الطعام خلال أيام العيد، محذرًا من الإقبال بشراهة على الطعام، ووجه بتناول كميات قليلة مع الأكل ببطء والمضغ الجيد.

وطالب الجهاز في نشرته التوعوية، بتجنب الأطعمة التي تهيّج المعدة وتسبب مشكلات صحية للمعدة والقولون مثل التوابل والمواد الحريفة، كما طالب أيضًا بالتقليل من تناول الأطعمة الدسمة أو المقلية أو الصلصات السمكية والفواكه والخضروات غير مكتملة النضج.

ونصح المستهلكين بالحركة والنشاط وعدم الخمول، خصوصاً مع تناول وجبات كبيرة ودسمة، مشدداً على عدم النوم بعد الأكل مباشرةً تجنبًا لعُسر الهضم والتلبكات المعوية والانتفاخ، وعدم الوقوع في فخ البدانة والسمنة.