للموظفين.. فرصة لمضاعفة رواتب بعض الفئات 3 مرات في عيد الفطر

مع اقتراب عيد الفطر، يزداد الحديث عن الإجازات، والتعويضات المادية بعد العمل فيها خاصة في القطاع الخاص، خاصة أنَّه من المرتقب أن يُصدر قرار وزاري بشأن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص وعدد أيامها.

منح الموظف أجر مُضاعف في هذه الحالة

وفي السياق ذاته، قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنَّ قانون العمل المصري حفظ للعاملين في عيد الفطر المبارك حقوقهم كاملة، سواء لموظفي القطاع العام أو الخاص، مؤكّدة أنَّ قانون 2003 نص على أنَّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في الاجازات والأعياد الرسمية، مع منح العامل في هذه الحالة أجرًا مضاعفًا يعادل أجره الأصلي عن هذا اليوم.

قانون العمل الجديد

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة لـ«الوطن» أنَّ مجلس النواب ناقش مشروع قانون العمل الجديد خلال الفترة الماضية، ويتضمن ترسيخ حقوق وواجبات ملزمة لكل من العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى تنظيم حقوق واضحة للمرأة العاملة وتقديم امتيازات للعامل خلال فترة دراسته وغيره، بالإضافة إلى أنَّ القانون يستحدث وظائف جديدة بما يتناسب مع خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية، ونأمل في خروجه للنور في أسرع وقت.

تعويض العاملين في القطاع الخاص حال عملهم في عيد الفطر

فيما شرح المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي، أنَّ تعويض العمال موجود في نص القانون المصري، مؤكّدا أنَّه يحق لصاحب العمل تشغيل العمال في حال احتياج العمل لهم، طبقًا للشروط المحددة في قانون العمل، ولكن لابد من ضرورة مراعاة الفقرة الثانية من المادة رقم 52 من القانون رقم 12 لسنة 2003، في شأن أحكام قانون العمل نصت على الآتي: «لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر».

المهن التي تعمل في عيد الفطر.. احصل على ضعف راتبك

وأوضح المحامي لـ«الوطن» أنَّ نص قانون العمل يبين أن العامل الذي يعمل خلال يوم الإجازة الرسمية يستحق ضعفي الأجر بالإضافة إلى الأجر الأساسي، ضاربًا مثالا لشرح الإجازات للقطاع الخاص بقوله: «إذا كان الموظف في القطاع الخاص يحصل على راتب 6000 جنيه أي بمعدل 200 جنيه في اليوم، فإنّه عند عمله في أيام عيد الفطر كاملة وإن كانت على سبيل المثال 5 أيام، فإنّه يحصل على 600 جنيه في اليوم الواحد، منهم 400 جنيه مقابل اشتغاله في يوم الإجازة الرسمي، و200 جنيه مٌقابل راتبه الأساسي عن هذا اليوم، وبالتالي يحصل على 3000 جنيه حال عمله في 5 أيام فقط».

وتابع: «هذا الأمر يترتب في الأساس على رغبة صاحب العمل، خصوصًا في المهن مثل خدمة العملاء بالشركات الخاصة والبائعون في المحال العامة، في حين قد تختلف هذه القواعد في المهن مثل أفراد شركات الأمن، بحسب العقد الموقع وطريقة حساب الأجر، سواء أسبوعيًا، يوميًا أو شهريًا».

موقف الموظف الحكومي حال عمله في عيد الفطر

وبالنسبة للعاملين في الجهاز الحكومي، أوضح «الحديدي» أنَّه ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي ينص مادته رقم 47 على أنَّ الموظف يحق له الحصول على إجازة بأجر كامل خلال أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يُسمح بتشغيل الموظفين خلال هذه العطلات في حالات الضرورة، مع منحهم أجرًا مماثلاً يُضاف إلى أجرهم المستحق، أو يمنحون إجازة بدلاً من ذلك.