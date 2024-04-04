إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية في قرى المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كل أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية.

إزالة فورية لـ26 حالة تعد بالبناء المخالف

كما شدد المحافظ على التصدي لأي شكل من التعديات، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، والعمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وقال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إنّ الوحدة المحلية تمكنت من رصد وتنفيذ ازالة فورية لـ26 حالة تعد بالبناء المخالف على أراضي زراعية وأملاك الدولة منها 4 حالات بقرية البرجاية تعد على أرض زراعية، و5 حالات تعد بقرية بني محمد سلطان على أرض زراعية، و13 حالة تعد بقرية نزلة حسين، وحالة بقرية دمشير حفر أساس، وحالة بقرية بني أحمد الغربية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقضاء على البناء العشوائي.