مؤشر الدولار يحقق مكاسب طفيفة عالميا مع نهاية الأسبوع

ذكر تقرير الأسواق الصادر عن بورصة نيويورك الأسبوعي، أنَّ عوائد سندات الخزانة ارتفعت خلال معظم أيام هذا الأسبوع، إذ قلصت الأسواق توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام وسط تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي التي مالت نحو تشديد السياسة النقدية.

وجاءت تصريحات باول بعد أن أظهر مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي استمرار تراجع الأسعار بقياس شهري وسنوي، ومع ذلك، لم تتفاعل سندات الخزانة مع هذه التطورات نتيجة توقف التداول بسوق السندات احتفالًا بالجمعة العظيمة

الدولار يحقق مكاسب طفيفة خلال أسبوع

حقق مؤشر الدولار مكاسب طفيفة خلال أسبوع هادئ، حيث ارتفع بنسبة 0.05% مسجلا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وصعد المؤشر نتيجة ارتفاع مفاجئ بالقراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع خلال يوم الخميس.

ومع ذلك، جاءت المكاسب محدودة نتيجة حدوث انكماش غير متوقع في مبيعات المنازل بمطلع هذا الأسبوع.

وانخفض اليورو بنسبة 0.17%، إذ تكبد المؤشر معظم الخسائر خلال يوم الخميس، حيث أثرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي التي جاءت قوية على اليورو أمام الدولار الأمريكي.

خفض أسعار الفائدة

وصرح محافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي جالو، بأنه من المرجح أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة خلال فصل الربيع الحالي.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17% مع قيام المستثمرين بتقليص بعضًا من رهاناتهم على خفض بنك إنجلترا لسعر الفائدة.

وشهد الين الياباني تغييرات طفيفة، حيث ارتفع بنسبة 0.04% بعد تكبده خسائر لمدة أسبوعين. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.32% مسجلا مكاسب للشهر الثالث على التوالي، وذلك في الوقت الذي تراجع فيه اليورو بنسبة 0.14%، والجنيه الإسترليني بنسبة 0.02%، والين الياباني بنسبة 0.91%.