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دراما المتحدة

استقرار الدولار عالميا وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة

كتب:

مارينا رؤوف
01:14 م | الخميس 04 أبريل 2024
الدولار

الدولار

استقر سعر الدولار عالميا اليوم الخميس، خلال بداية التداولات دون أعلى المستويات التي سجلها في الآونة الأخيرة وسط ترقب لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة وارتياح المتداولين إزاء تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، والذين رأوا أنها مطمْئِنة بشأن احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا العام.

توقعات بالاتجاه من الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة

وقالت وكالة «رويترز»، إنَّ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أدلى بتصريحات متوازنة أشار فيها إلى أن صناع السياسات سيتخذون قراراتهم في ضوء البيانات الاقتصادية، حيث ركز المتعاملون على وجهة نظره بأن البيانات الأخيرة لم تغير النظرة المستقبلية بشكل عام.

وقال محللون لدى مؤسسة إيه.إن.زد إن، إنَّ الخطاب أكّد بشكل عام أن الاحتياطي الاتحادي متجه لخفض أسعار الفائدة هذا العام، وأن التوقيت سيتحدد وفقا للبيانات، ومعتقد أنه بحلول يوليو سيكون على الأرجح لدى الاتحادي ثقة كافية لبدء خفض أسعار الفائدة.

الدولار يتراجع أمام سلة العملات الأخرى

وخلال تعاملات اليوم ارتفعت مؤشرات العديد من العملات أمام الدولار وهو ما قلل من قيمه وجعلة يتجه للانخفاض في المؤشرات العالمية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.