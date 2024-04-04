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دراما المتحدة

أغنية الوقت هدية لـ وائل كفوري تتخطى الـ100 ألف مشاهدة في 24 ساعة

كتب:

أميرة عزالدين
02:02 م | الخميس 04 أبريل 2024
وائل كفوري

وائل كفوري

طرح المطرب وائل كفوري أحدث أعماله الغنائية على اليوتيوب، والمنصات الموسيقية، ومحطات الراديو، فيديو كليب أغنيته الرومانسية الجديدة «الوقت هدية».

100 ألف مشاهدة في 24 ساعة

أغنية الوقت هدية من كلمات وألحان رامي شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج دان حداد.

وكان المطرب وائل كفوري قد شوق جمهوره ومحبيه قبل طرح الأغنية بساعات، بنشر صورة على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلق عليها قائلا: «الوقت هدية.. الليلة»، وتخطت الأغنية حاجز 100 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها.

وائل كفوري يستعد لحفلات عيد الفطر

ويستعد المطرب وائل كفوري لإحياء حفل عيد الفطر يوم 12 أبريل الجاري بمشاركة المطرب آدم في دبي، ومن المقرر أنَّ يقدم خلالها عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة والمبهجة لدى الجمهور احتفالًا بالعيد.

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