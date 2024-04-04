«تعليم الشيوخ» تثمّن تدريس مادة المواطنة: نحتاج إلى طرق تفاعلية لربط الطلاب بوطنهم

أكدت الدكتورة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم في مجلس الشيوخ وأمينة المرأة بحزب حماة وطن، أهمية تفعيل الحكومة لمخرجات الحوار الوطني فيما يخص التعليم الأساسي وقبل الجامعي في ضوء ما انتهت إليه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقالت مصطفى لـ«الوطن»، إنّ قضية المواطنة كانت من أبرز ما خلصت له جلسات الحوار الوطني، وجرى الاتفاق على تضمينها في المناهج المطورة بدءًا من رياض الأطفال حتى الصف السادس الابتدائي، موضحة أنّ تدريس مفهوم المواطنة يجب أن يتم بنظام تفاعلي من خلال تكليف الطلاب بأنشطة ومشروعات تشمل أفكار عن الانتماء وحب الوطن والحفاظ عليه.

صياغة مفهوم المواطنة فى مشروعات طلابية

واستطردت وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ: «مش محتاجين نقول كلمتين عن المواطنة للطلاب في الفصل والسلام، محتاجين طرق جديدة وتفاعلية عشان نخلق حالة حب بين طلاب التعليم الأساسي وبلدهم».

وأكدت أنّ تدريس المواطنة لطلاب التعليم الأساسي يجب أن تشمل معانٍ مختلفة في حب الوطن، مثل الحفاظ على نظافة الشوارع ومساعدة الآخرين والبعد عن ترديد الشائعات، والحفاظ على المواصلات العامة وهكذا.

التنمية الشاملة بالجمهورية الجديدة

وشددت على أنّ الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحتاج منا إلى الكثير من العمل لتحقيق التنمية الشاملة.