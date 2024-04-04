انخفاض سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 4-4-2024

أعلنت شعبة الذهب في الغرفة التجارية، انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم الخميس 4-4-2024 بمختلف محال الصاغة، وبينها عيار 21 الأكثر شيوعا في مصر، ويأتي هذا الانخفاض الثاني منذ بداية التعاملات الصباحية.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم في مصر، حسب التحديث الأخير الذي أوضحته شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في منتصف التعاملات 3565 جنيها، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، بعد أن وصل إلى 3571 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في منتصف التعاملات 3120 جنيها، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، بعدما وصل إلى 3125 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في منتصف التعاملات 2674 جنيها، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، بعدما وصل إلى 2679 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في منتصف التعاملات 24960 جنيها دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.