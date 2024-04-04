طفلة تسأل: لماذا ندعو الله والقدر مكتوب؟.. وعلي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة مفاداه أنَّ الله كتب كل ما يحدث للإنسان في قدره، ورفعت الأقلام وجفت الصحف، فلماذا ندعو الله؟

الدعاء يغير القدر

وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: «اللي مكتوب في الكتاب إن ربنا هيرزقك مليون جنيه، وده مكتوب باللون الأحمر، وإنتي عاوزه 2 مليون جنيه، طبعا لما تدعي ربنا ده هيتغير».

وأشار إلى قول الله سبحانه وتعالى: «(يمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ)، والدعاء هو اللي بيغير في المقادير».