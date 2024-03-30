أرادت الدعاء له.. عجوز تطلب من ياسر جلال معرفة اسم أمه في الحلقة 5 من مسلسل جودر

عجوز لا تقوى على الحراك، ظهر أحدب يعيق حركتها، تجاعيد تكسو وجهها الشاحب، وشعر أبيض ينسدل على كتفيها، لا تتحدث إلا بأقل القليل، هكذا ظهرت العجوز المسنة التي جسدت شخصيتها النجمة نادية شكري ضمن أحداث الحلقة الـ5 من مسلسل جودر، الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من رمضان.

طرحت العجوز المسنة سؤالا على «جودر» والذي يقدم شخصيته ياسر جلال، حينما رغبت في الدعاء له، وردت أنها تريد أن تعرف اسم والدته، ليخبرها الأخير أنها تدعى «فاطمة» لتدعو له :«تكسب وتربح ياجودر يابن فاطمة» وعلى غرار ذلك نستعرض هل لا تستجاب الدعوة إلا إذا اقترنت باسم الأم؟.

هل يشترط اقتران اسم الأم في الدعاء

نشر الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، فيديو عبر حساب دار الإفتاء الرسمي على موقع يوتيوب، تحت عنوان: «ما صحة الدعاء لأحدهم مقترنًا باسم الأم»، وإجاب عنها مدير إدارة الأبحاث الشرعية قائلًا: «ربنا سبحانه وتعالى قال ادعوني استجب لكم ولم يرد صيغة معينة للدعاء، أو شرط اقترانه باسم الأم ليستجاب».

مسلسل جودر

تدور قصة مسلسل جودر حول شخصية جودر، فهو من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات «ألف ليلة وليلة»، والتي يقدمها النجم ياسر خلال المسلسل الذي يحمل نفس اسم الشخصية.

ويعكس المسلسل ما حدث لـ«الصياد جودر» ولأخويه بعد رحيل والده، ورحلة دخوله في عدة مغامرات تقوده إلى عالم سحري مليء بالتشويق، ويقدمها المسلسل خلال 15 حلقة.

المسلسل بطولة النجم ياسر جلال والنجمة نور اللبنانية، وفاء عامر والنجم أحمد بدير وياسمين رئيس، تارا عماد، أيتن عامر.