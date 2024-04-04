محافظ الجيزة يفتتح عددا من المدارس والمنشآت التعليمية

افتتح محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، عددًا من المدارس والمنشآت التعليمية، في أحياء الدقي والهرم وجنوب الجيزة، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي.

وشملت الافتتاحات مدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب المتميزة، ومدرسة يوسف الصديق الرسمية للغات بإدارة الهرم التعليمية، وافتتاح مبنى الإدارة التعليمية، بإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول

وأشار المحافظ إلى أن المدارس الجديدة تساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، والتي تأتي في إطار توجهات الدولة بالتوسع في أنشاء المدارس للنهوض بالمنظومة التعليمة، والعمل على توفير قطع أراضي لإنشاء مدارس جديدة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني وهيئة الأبنية التعليمية.

وأكد المحافظ أن التعليم شهد تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة من حيث المحتوى والمضمون، بما يساهم بشكل كبير في تنمية القدرات الذهنية والفكرية للطلاب.

توعية الطلاب بالحفاظ على المرافق العامة

وتفقد محافظ الجيزة الفصول ومعامل الحاسب الآلي، للوقوف علي التجهيزات النهائية للمدارس، مؤكدا بضرورة التنبيه علي مدراء المدارس بتوعية الطلاب بالحفاظ على المرافق العامة والديسكات، وعدم الكتابة على الجدران والحوائط، للحفاظ على المظهر العام للمدارس.

وحرص محافظ الجيزة على إجراء حوار مع طلاب رياض الأطفال، للوقوف على مدى إدراكهم للأنشطة التعليمية الحديثة وعدم وجود أي معوقات قد تواجههم.