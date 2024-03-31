توجيهات مهمة من «تعليم الجيزة» بشأن مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومدير المديرية بالجيزة، لقاءً مع أسرة أكاديمية تكنولوجيا المعلومات بالجيزة، بتوجيه الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية وأمل الأبيض الموجه العام وفريق اكاديمية الكمبيوتر.

عقد تدريبات تستهدف المعلمين

وجرى مناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال تفعيل للتحول الرقمي، حيث تم الاتفاق على عقد تدريبات تستهدف المعلمين والطلاب لرفع المستوى التكنولوجي بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث وسوق العمل.

الاهتمام بالمواد الدراسية

وكذلك عمل تثقيف من خلال المجلة الإلكترونية التي سوف تعرض موضوعات تساعد المجتمع المحلي لفهم المتغيرات التكنولوجية المستحدثة مع الاهتمام بالمواد الدراسية كذلك الإعداد لعمل بنك أسئلة تفاعلي، وعمل دورات تدريبية في جميع المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني البرمجة والشبكات والاستخدام الآمن للإنترنت ومع أهمية تثقيف الطلاب بأهمية qr code.

كما جرى الاتفاق على تنظيم مسابقات وفعاليات طلابية في جميع مجالات تكنولوجيا المعلومات.