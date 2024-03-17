«تعليم الجيزة» تقدم وجبات إفطار بأسعار مخفضة بأيدي طلاب المدارس الفندقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن أبناء تعليم الجيزة من المدارس الفندقية يقدمون خلال شهر رمضان وجبات متكاملة بأسعار تنافسية وبخدمة ممتازة وستقدم للجمهور من خلال منافذ البيع المخصصة لها بالمحافظة بحيث تكون الخدمة بنظام رسم الخدمة فقط، وذلك بتوجيهات محافظ الجيزة للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية والمساهمة في الحد من الغلاء وطبقا للقرار الوزاري 290 الذي ينص تسليط الضوء على التعليم الفني وإتاحة الفرصة له بتعزيز رأس المال وإقامة مشروعات صغيرة ومشاركة أبنائه في كل الإصلاحات والمنتجات وذلك بإشراف عام الدكتورة صفاء القزاز، مدير عام التعليم الفني وسحر مصطفى مدير عام الشؤون التنفيذية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة نحو أهمية التعليم الفني، وتأثيره على الاقتصاد الوطني، ورؤية مصر 2030.

وجبات إفطار في رمضان بأسعار مخفضة

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، أنه قد تم فتح منافذ البيع بمختلف مناطق محافظة الجيزة والبيع بأسعار جيدة وذات نوعية جيدة وخدمة ممتازة، تيسيراً على أهالي محافظة الجيزة، ورفع العبء عنهم، وتقديم وجبات إفطار في رمضان بأسعار مخفضة وتنافسية وذات قيمة غذائية عالية.

وأشار وكيل الوزارة إلى دعم التسويق الإلكتروني، والإعلان عن الوجبات وأسعارها على صفحة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، مشيرا إلى تحدد قيمة السعر بحسب الوجبات المطلوبة الجدير بالذكر فقد تلقينا طلبات تفوق التوقعات لتصنيع وجبات إفطار صائم وكعك العيد والعمل على قدم وساق ليلا ونهارا تحت إشراف أمهر الطهاة بجميع مدارس التعليم الفندقي وتعمل المديرية علي تذليل كافة العقبات لإنجاح المشروع.