«تعليم الجيزة» تطلق قوافل لتحقيق الانضباط في المدارس

تفقدت سمية الخَطيب وكيل مديرية التربية والتعليم في الجيزة، مدارس إدارة شمال الجيزة التعليميّة لتحقيق الانضباط بالمدارس ومتابعة سير العملية التعليمية بمدارس التعليم العام بمختلف المراحل «ابتدائي، إعدادي، تجريبي، ثانوي عام» داخل الفصول والالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج ومدى التزام التوجيهات بالمتابعة الفعالة.

متابعة انتظام الدراسة

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنّ الخطيب اتجهت على رأس قافلة تعليمية لمتابعة سير العمل داخل المدارس بإدارة شمال الجيزة، وتفقدت الفصول الدراسية والمعامل ودورات المياه وانتظام سير العمل، بحضور حمد حفني مدير إدارة المتابعة بالمديرية، وسهير عبد الرحمن مدير عام الإدارة، ومحمد خضري وكيل الإدارة .

وتابعت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنّه جرى عقد اجتماع في المدارس مع قيادات الإدارة للوقوف على إزالة السلبيات، وأصدرت وكيل المديرية تعليمات بإزالة السلبيّات ومعالجتها وبذل أقصى الجهود لحلّ المُشكلات التي تُعاني منها المدارس وتقديم الدعم والمساندة الكاملة لاستقرار العملية التعليمية بمختلف المدارس.