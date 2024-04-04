بـ مسرحية للأطفال.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل عودتها للتمثيل

أعلنت الفنانة حورية فرغلي عن عودتها للتمثيل بعد غياب سنوات، نظرًا لانشغالها بتعافيها بعد إجرائها عدة عمليات جراحية وتجميلية، بعد تأثرها بشكل كبير بعد الحادث الذي تعرضت له.

وكشفت الفنانة حورية فرغلي عن عودتها من خلال مسرحية للأطفال بعنوان «رابونزل بالمصري»، والتي من المقرر عرضها على المسرح القومي، إذ ظهرت على بوستر العمل بشعر طويل وفستان يشبه ما كانت عليه الشخصية الكارتونية الشهيرة رابونزل.

تفاصيل عودة حورية فرغلي للتمثيل

ونشرت حورية فرغلي بوستر المسرحية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت عليه قائلة: «انتظروني لأول مرة على المسرح مع الأطفال، قمة سعادتي وأنا أكون سبب في سعادة الأطفالK.

آخر أعمال حورية فرغلي بالتمثيل

وكان آخر أعمال حورية فرغلي مشاركتها في المسلسل الإذاعي آدم وحورية عام 2022، ومسلسل أيام مع الفنان رياض الخولي بنفس العام، وشارك في بطولته عددا كبيرا من الفنانين من بينهم شيري عادل، سلوى خطاب، وندى موسى، أحمد صفوت، ىمحمود حجازي، ميدو عادل، ىحجاج عبدالعظيم، ىلقاء سويدان، وآخرين من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.