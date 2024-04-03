حورية فرغلي تشارك متابعيها بصورة قديمة... كيف تغيرت ملامحها؟

شاركت الفنانة حورية فرغلي متابعيها، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة قديمة لها تعود لسنوات طويلة، ربما قبل وعكتها الصحية التي استمرت معاناتها معها لسنوات، إذ ظهرت بملامح تبدو فيها صغيرة بالعمر، وهي ترتدي فستانًا أبيض، دون أن توضح موعد أو مكان التقاط الصورة.

ونشرت الفنانة حورية فرغلي الصورة، وهي تطلب من متابعيها تدوين تعليق لها، يحمل رسالة من القلب للقلب، إذ دونت: «هي دي أنا، اللي بيحبني عشاني أنا يكتب اللي في قلبه ليا بكل أمانه في تعليق»، معبّرة عن مدى حبها لنفسها وملامحها في هذا الوقت.

وتفاعل الكثير من جمهور حورية فرغلي، مع الصورة التي لاقت استحسان الكثير، وبدأوا في تدوين رسائل الحب للفنانة.

حورية فرغلي تكشف عن معاناتها خلال خضوعها لعملية جراحية

وكانت الفنانة حورية فرغلي اختفت تمامًا عن الساحة بسبب خضوعها لعدة عمليات جراحية، بالأنف، قبل أن تعاود مجددًا في الظهور بالحفلات واللقاءات الإعلامية، التي ظهرت فيها بملامح مختلفة عن السابق، إثر ما عانته من العمليات الجراحية.

وحلت الفنانة حورية فرغلي، مؤخرًا ضيفة على برنامج «العرافة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، لتكشف عن معاناتها، قائلة: «كنت لوحدي وأنا بعمل عملية ونزلت غرفة العمليات ووالدتي كانت فوق ومنزلتش ومتعودة دايمًا على مواقف زي دي كتير أني أكون في لوحدي، بس أنا مش ضيعفة زي الناس ما فاكراني»، وأضافت باكية: «أنا عمري ما هكدب كدبة وهصدقها عشان أستعطف الناس، أنا هستفاد إيه من دا».